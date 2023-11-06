Вернидуб: Кривбасс и Полесье навязывают борьбу нашим грандам – Динамо, Шахтеру, Днепру-1

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб ответил на вопросы прессы после матча 13-го тура с "Полисьем". Наставника цитирует телеграмм-канал УПЛ ТВ.

"Матч показал, что две команды, недавно вышедшие из Первой лиги, имеют амбиции, навязывают борьбу нашим грандам – "Динамо", "Шахтеру", "Днепру-1". Что мы, что "Полесье" наиграли на этот один балл.

В первом тайме мы были лучше, во втором тайме провалили примерно минут 15. Затем перестроились и начали играть в то, что нужно. Игра была ровная. Было желание от обеих команд. Шли вперед, играли. Результат 1:1 – это тот счет, на который обе команды наиграли", - сказал Вернидуб.