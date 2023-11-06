Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вернидуб: Кривбасс и Полесье навязывают борьбу нашим грандам – Динамо, Шахтеру, Днепру-1
Послематчевой комментарий тренера Кривбасса
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб ответил на вопросы прессы после матча 13-го тура с "Полисьем". Наставника цитирует телеграмм-канал УПЛ ТВ.
"Матч показал, что две команды, недавно вышедшие из Первой лиги, имеют амбиции, навязывают борьбу нашим грандам – "Динамо", "Шахтеру", "Днепру-1". Что мы, что "Полесье" наиграли на этот один балл.
В первом тайме мы были лучше, во втором тайме провалили примерно минут 15. Затем перестроились и начали играть в то, что нужно. Игра была ровная. Было желание от обеих команд. Шли вперед, играли. Результат 1:1 – это тот счет, на который обе команды наиграли", - сказал Вернидуб.
Напомним, что "Кривбасс" сыграл вничью с "Полесьем" на его поле 1:1. Этот результат помог криворожской команде сохранить лидерство в турнирной таблице.
Популярное сейчас
- УЕФА вынуждает Украину играть спарринг. Сергей Ребров – против
- Простой план Динамо, первые шаги Шахтера Пушича, везение Барсы и выпадение Зинченко из основы Арсенала? Обзор топ-матчей уик-энда
- Полесье – Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Источник: Луческу был уволен, а не сам подал в отставку
- Лидер Ман Сити закрутил роман со звездой реалити-шоу. Их выдали одинаковые фото из Парижа. ФОТО
- "Катастрофа. Я сделал это худшим образом", - Зинченко рассказал о том, как делал предложение Владе Седан