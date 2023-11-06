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УПЛ. Рух - Оболонь 2:2. Остросюжетная ничья
Голы и драматургия в последнем матче тура
Фото: медіацентр ФК Рух/Автор - невідомий
“Рух” уже не может выиграть в шестой подряд игре УПЛ на своем поле, а “Оболонь” впервые не проиграла за три матча во всех турнирах. Довольны ли команды ничьей? И да, и нет. “Оболонь” пропустила второй гол в конце матча, и лишился победы, но с другой стороны у львовской команды было больше атак.
Чемпионат Украины, 13-й тур. Львов, “Арена Львов”
“Рух” – “Оболонь” 2:2
Голы: Квасница 3, Карабин 83 – Суханов 37, Краснопир 48
“Рух”: Ледвий – Сыч, Слюбик, Дидык, Роман – Эдсон (Плюмен 63), Сапуга, Квасница, Рунич (Бренер 51) – Пастух (Карабин 80), Теслюк (Соломон-Отабор 63)
“Оболонь”: Кичак – Осман, Дубко, Карась, Лукьянчук, Прокопенко – Косовский, Слободян (Груша 60), Черненко (Фатеев 84) – Суханов (Вовкун 78), Краснопир
Предупреждения: Слюбик 32, Эдсон 53, Роман 60, Квасница 70 – Прокопенко 87, Вовкун 90+5
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