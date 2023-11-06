Валерий Иващенко: Пропустили от Оболони, потому что потеряли концентрацию

Наставник Оболони Валерий Иващенко в послематчевой студии на УПЛ ТВ прокомментировал ничью с Движением.

"Во-первых, хочу поблагодарить ребят. Они показали мужество, характер. По ходу игры уступали, пропустили мяч, но показали характер, сравняли счет в первом тайме. Во втором тайме вышли вперед, но в конце пропустили, потому что потеряли концентрацию.

Однако Рух – непростая команда. Видите, как мощно львовяне шагают в чемпионате, поэтому ребята выполнили задание на игру. Учитывая, что 3 основных игрока пропускали игру, а еще Мединский в лазарете. Ребята молодцы, сыграли на своих максимальных кондициях.

Напомним, что матч Рух — Оболонь завершился вничью со счетом 2:2.