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Виталий Пономарев : У нас не было покоя, а в Оболони было достаточно моментов

Премьер-лига

Наставник назвал слабые стороны команды

Виталий Пономарев : У нас не было покоя, а в Оболони было достаточно моментов

Фото: ФК Рух

Новина українською
Новина українською

Главный тренер Руха Виталий Пономарев в послематчевой студии на УПЛ ТВ прокомментировал игру против Оболони.

"Мы не удовлетворены результатом. Игра будто была под нашим контролем, забили быстрый гол, но нельзя допускать такие ошибки в защите. Результат закономерен. Мы очень много ошибок совершили в обороне. Будем надеяться, что это свойственно возрасту футболистов, но хотелось бы, чтобы они меньше допускали таких ошибок и росли.

Ошибки были и от вратаря, и от защитников. Не было покоя в действиях. Когда есть покой позади, то команда играет по-другому. У нас не было покоя, а в Оболони было достаточно моментов. Это плохо. Будем исправлять эти ошибки и двигаться дальше.

Напомним, матч Рух - Оболонь завершился вничью со счетом 2:2.

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