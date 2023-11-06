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Рух - Оболонь 2:2. Видеообзор матча
Видеообзор матча 13 тура УПЛ
Фото: ФК Рух
6 ноября состоялся 13-й тур УПЛ в котором Рух сыграл с Оболонью. Матч завершился вничью со счетом 2:2. Счет в матче открыли хозяева. Уже на третьей минуте отметился Илья Квасница. Гости сравняли счет за 8 минут до конца первого тайма. После перерыва подопечные Валерия Иващенко вышли вперед, но на 83 минуте Ярослав Карабин установил равенство на табло.
Чемпионат Украины, 13-й тур. Львов, “Арена Львов”
“Рух” – “Оболонь” 2:2
Голы: Квасница 3, Карабин 83 – Суханов 37, Краснопир 48
Предупреждения: Слюбик 32, Эдсон 53, Роман 60, Квасница 70 – Прокопенко 87, Вовкун 90+5
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