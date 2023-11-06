  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рух - Оболонь 2:2. Видеообзор матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рух - Оболонь 2:2. Видеообзор матча

Премьер-лига

Видеообзор матча 13 тура УПЛ

Рух - Оболонь 2:2. Видеообзор матча

Фото: ФК Рух

Новина українською
Новина українською

6 ноября состоялся 13-й тур УПЛ в котором Рух сыграл с Оболонью. Матч завершился вничью со счетом 2:2. Счет в матче открыли хозяева. Уже на третьей минуте отметился Илья Квасница. Гости сравняли счет за 8 минут до конца первого тайма. После перерыва подопечные Валерия Иващенко вышли вперед, но на 83 минуте Ярослав Карабин установил равенство на табло.

Чемпионат Украины, 13-й тур. Львов, “Арена Львов”

“Рух” – “Оболонь” 2:2

Голы: Квасница 3, Карабин 83 – Суханов 37, Краснопир 48

Предупреждения: Слюбик 32, Эдсон 53, Роман 60, Квасница 70 – Прокопенко 87, Вовкун 90+5

По теме
yellow-arrow
Максимов: Александрия - очень хорошая команда, им еще нужно время для роста
yellow-arrow
СМИ: Эдмар уехал работать в Казахстан. Его туда пригласил гражданин РФ
yellow-arrow
Кривбасс и Полесье задают темп, Шахтер - лидер по потерянным. Результаты, расписание и таблица УПЛ
Оболонь (Киев) Рух (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде