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Днепр-1 - Александрия 1:0. Видеообзор матча

Премьер-лига

Лучшие моменты матча 13 тура УПЛ

Днепр-1 - Александрия 1:0. Видеообзор матча

fcrukh.com

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6 ноября состоялся матч УПЛ, в котором Днепр-1 играл с Александрией. Матч завершился победой хозяев со счётом 1:0. Поединок прерывался четыре раза из-за воздушных тревог, но все же команды сумели доиграть эту встречу. В сумме длительность матча составила 5 часов.

13-й тур УПЛ сезона 2023/24

6.11.2023. Днепр, "Днепр-Арена".

"Днепр-1" - "Александрия" 1:0

Голы: Филиппов 34

Предупреждения: Сарапий 71, Скорко 79, Кулаковский 90

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