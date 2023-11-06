Днепр-1 - Александрия 1:0. Видеообзор матча

6 ноября состоялся матч УПЛ, в котором Днепр-1 играл с Александрией. Матч завершился победой хозяев со счётом 1:0. Поединок прерывался четыре раза из-за воздушных тревог, но все же команды сумели доиграть эту встречу. В сумме длительность матча составила 5 часов.

13-й тур УПЛ сезона 2023/24

6.11.2023. Днепр, "Днепр-Арена".

"Днепр-1" - "Александрия" 1:0

Голы: Филиппов 34

Предупреждения: Сарапий 71, Скорко 79, Кулаковский 90