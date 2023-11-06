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Максимов: Александрия - очень хорошая команда, им еще нужно время для роста

Премьер-лига

Тренер Днепра-1 похвалил соперника

Максимов: Александрия - очень хорошая команда, им еще нужно время для роста

Фото: пресслужба СК Дніпро-1/Автор - невідомий

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Главный тренер СК "Днепр-1" Юрий Максимов прокомментировал победу над "Александрией" (1:0) в матче УПЛ.

– Очень хорошо, что мы сегодня победили. "Александрия" – очень хорошая команда, в которой выступают молодые ребята, которые могут хорошо прессинговать и в техническом плане они хорошо подготовлены. Им еще нужно время для роста, чтобы пришел нужный результат. Спасибо своей команде за эту победу. Мы трижды возвращались в раздевалку во втором тайме, выходили и снова возвращались, но ребята все это выдержали, за что я им благодарен и поздравляю их с победой.

– Во время одного из возвращений в раздевалку стало известно, что матч "Полесье" – "Кривбасс" завершился вничью. Это как-то держалось в голове?

– Нет, мы только на себя рассчитываем и не смотрим на то, как играют другие команды. Главное – это рассчитывать на себя.

– С чем подходите к следующему матчу против "Шахтера"?

– Будем играть в футбол (улыбается).

– Насколько вы довольны действиями Мирошниченко, который играет не на родной позиции? У него была установка больше играть на атаку, или чтобы он больше уделял внимание обороне?

– Он играл левого защитника и подключался в атаку по ситуации. Он выступал на этой позиции и раньше в "Александрии". Мы с ним разговаривали об этом и он сказал, что имеет опыт игры на левом фланге и готов там играть.

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Источник:
Офіційний сайт СК Дніпро-1
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