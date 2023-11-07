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Дмитрию Чигринскому – 37 лет: внимательно ли вы следите за карьерой защитника? Квиз от UA-Футбол
Что вам запомнилось из карьеры Чигринского больше всего? Делитесь этим в комментариях
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Седьмого ноября исполняется 37 лет защитнику донецкого "Шахтера" Дмитрию Чигринскому, который этим летом вторично вернулся к "горнякам".
По случаю дня рождения защитника мы предлагаем проверить, насколько внимательно вы следите за его карьерой, пройдя наш квиз.
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