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Дмитрию Чигринскому – 37 лет: внимательно ли вы следите за карьерой защитника? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига

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Дмитрию Чигринскому – 37 лет: внимательно ли вы следите за карьерой защитника? Квиз от UA-Футбол

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Седьмого ноября исполняется 37 лет защитнику донецкого "Шахтера" Дмитрию Чигринскому, который этим летом вторично вернулся к "горнякам".

По случаю дня рождения защитника мы предлагаем проверить, насколько внимательно вы следите за его карьерой, пройдя наш квиз.

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квиз от UA-Футбол
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