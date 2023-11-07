Дмитрию Чигринскому – 37 лет: внимательно ли вы следите за карьерой защитника? Квиз от UA-Футбол

Седьмого ноября исполняется 37 лет защитнику донецкого "Шахтера" Дмитрию Чигринскому, который этим летом вторично вернулся к "горнякам".

По случаю дня рождения защитника мы предлагаем проверить, насколько внимательно вы следите за его карьерой, пройдя наш квиз.