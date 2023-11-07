"Ребров вам лучше ответит". Юрий Вернидуб отреагировал на вопросы об игроках Кривбасса в сборной

Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб поделился мнениями после ничейного матча с "Полесьем" в 13-м туре УПЛ.

- В первом тайме мы были лучше, а во втором провалили только стартовые 15 минут: пропустили гол. Потом успокоились и выровняли игру. Моментов было мало у обеих ворот. Но желание у моих ребят было, они шли вперед, демонстрировали хороший футбол.

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- Двойная замена в середине второго тайма. С чем она связана, что вы хотели изменить?

- Хотел усилить центр поля, потому что начали проигрывать в этой зоне, где-то "проседать". Решил сменить Дебелко и Илича на свежих игроков: вышли Приходько и Татарков.

– Как вы себя чувствуете в роли лидеров УПЛ?

- Это же такое… Пока сыграно только 13 туров. Когда мы там будем после окончания чемпионата, тогда можно будет о чем-нибудь говорить. Мы очень этого хотим и боремся за это. Играем от матча к матчу. Я очень благодарен ФК "Кривбасс" и всем работникам клуба, а не только своим ребятам, за то, что они делают все, чтобы команда выходила на матчи, играла и набирала очки.

– Сегодня на матче присутствовал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Как вы считаете, кто из футболистов "Кривбасса" мог ему понравиться?

– Сергей Станиславович здесь был, он это и знает. Он лучше вам ответит на этот вопрос, – сказал Вернидуб.

Напомним, что "Кривбасс" сыграл вничью с "Полесьем" на его поле 1:1. Этот результат помог криворожской команде сохранить лидерство в турнирной таблице.