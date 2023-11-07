Директор Оболони: Этот чемпионат очень интересен для болельщиков. Все матчи непредсказуемы

Директор "Оболони" Александр Резниченко рассказал о том, как в клубе воспринимают серию неудач. На момент выхода интервью "Оболонь" готовилась к матчу с "Рухом" в 13-м туре УПЛ.

"Этот чемпионат, по нашему мнению, очень интересен для болельщиков. Все матчи непредсказуемы. Если бы мы раньше играли с "Шахтером", "Динамо", другими командами, выступающими в еврокубках, все бы готовились к тому, что мы получим поражение. Этот чемпионат показал, что такого нет, конечно, есть вопросы, где-то тренер выбрал неправильную тактику, где-то футболисты не настроились.

Трудно играть с командами, которые находятся в нижней половине турнирной таблицы. Футболисты могут подумать, если они проиграют другим, то и мы у них можем выиграть. Недооценка соперника иногда оказывает влияние.

Поражение на атмосферу в команде не повлияло. Отношения между футболистами так же великолепны, как и были. После последнего поражения в Кубке футболисты сами собирались коллективом, пересматривали этот матч. Я так понимаю, что они между собой общались, искали выход из этой ситуации, поэтому абсолютно никаких конфликтных ситуаций в команде между футболистами, между тренерами нет", – сказал Александр Резниченко.