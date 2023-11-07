Автор гола Кривбаса в ворота Полесья: Сначала не поверил, что засчитают

Защитник криворожского "Кривбасса" Денис Кузык, отличившийся в воротах "Полесья", рассказал о выездном матче 13-го тура УПЛ.

- Денис, поздравляем с голом. Как тебе игра?

- В принципе была очень хорошая игра, встретились две равные команды. Было много борьбы, все хотели победить, но 1:1 – закономерный результат сегодня.

- Насчет твоего гола. Сначала его отменили, но после просмотра VAR засчитали. Как это прокомментируешь?

- Я спросил у защитника "Полесья" потом, остался ли он или вышел в момент передачи. Он сказал, что вышел. Честно говоря, поначалу не поверил, что гол засчитают. Но хорошо, что арбитры разобрались в ситуации. Рад, что забиваю два матча подряд. В дальнейшем также буду добросовестно работать, чтобы демонстрировать хороший футбол и помогать "Кривбассу".

- "Кривбасс" больше потерял два очка, или набрал одно?

– Считаю, что потерял. Ведь хотим одерживать больше побед. Но и одно очко в таком матче – неплохой показатель. Тем более "Полесье" "дышит" нам в спину.

Отметим, что благодаря этой ничьей "Кривбасс" сумел удержаться на первой строчке турнирной таблицы.