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Японский клуб Ависпа Фукуока объявил о благотворительном матче с Шахтером
Игра состоится в Японии
shakhtar.com
Японский клуб "Ависпа Фукуока" объявил о благотворительном матче с "Шахтером". Игра состоится на поле японского клуба 18 декабря в 19:00 по местному времени.
Благотворительный матч будет проведен, чтобы "распространить поддержку Украины в мире через футбол, а также передать всю прибыль на восстановление Украины".
Стоимость билетов на матч будет варьироваться от 5 до 150 долларов США в конвертации с японской валюты.
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Источник:ukrcharitymatch
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