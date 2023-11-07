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Японский клуб Ависпа Фукуока объявил о благотворительном матче с Шахтером

Премьер-лига

Игра состоится в Японии

Японский клуб Ависпа Фукуока объявил о благотворительном матче с Шахтером

shakhtar.com

UA-Футбол
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Японский клуб "Ависпа Фукуока" объявил о благотворительном матче с "Шахтером". Игра состоится на поле японского клуба 18 декабря в 19:00 по местному времени.

Благотворительный матч будет проведен, чтобы "распространить поддержку Украины в мире через футбол, а также передать всю прибыль на восстановление Украины".

Стоимость билетов на матч будет варьироваться от 5 до 150 долларов США в конвертации с японской валюты.

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Источник:
ukrcharitymatch
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