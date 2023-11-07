Филиппов: Непросто и ментально, и физически, когда матч длится 5 часов

Форвард "Днепра-1" Александр Филиппов в комментарии УПЛ ТВ рассказал о матче против "Александрии", который длился около 5 часов.

— У команды хорошее настроение, ведь победили непростого соперника. Александрия — молодая команда, быстрая и интересная, поэтому эта победа очень приятна.

— Как это играть в матче, растянувшемся почти на 5 часов?

— Конечно, это непросто и ментально, и физически. После каждой тревоги будто только разбегался, входишь в ритм, потом снова тревога и ты сидишь с непониманием сколько это будет продолжаться. Поэтому это, конечно, непросто. Любая такая пауза трудна для организма. Самое важное, что перетерпели в этой ситуации и победили. Мы понимаем, что сейчас такие реалии нашего футбола и нашей жизни, поэтому должны быть готовы ко всему. Закаляем характер.

- Что стало ключевым фактором победы?

— Считаю, наше желание, наш характер и настрой с первой минуты. Несмотря на тревогу, хоть и понимаю, что эти условия были одинаковыми для обеих команд. Но мы выдержали и физически были готовы. Знали, что Александрия хорошая быстрая команда, поэтому нужно было не дать ей разбегаться, не дать свободных зон. Поэтому действовали совместно с первой до последней минуты, создавали моменты. Так что победили заслуженно.

- Ваш следующий матч против Шахтера. Как настраиваетесь?

— Считаю, что на Шахтер как-то особо настраиваться не надо, все знают, что это гранд, поэтому мотивация зашкаливает. Готовимся в обычном режиме, есть время и отдохнуть и потренироваться. А уже ближе к игре тренерский штаб предоставит нам информацию, как мы будем действовать. Будем отдавать все силы для получения положительного результата в матче с Шахтером.

Напомним, что матч 13-го тура "Днепр-1" - "Александрия" завершился минимальной победой хозяев(1:0).