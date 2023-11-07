Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Филиппов: Непросто и ментально, и физически, когда матч длится 5 часов
Нападающий подвел итоги встречи
scdnipro1.com.ua
Форвард "Днепра-1" Александр Филиппов в комментарии УПЛ ТВ рассказал о матче против "Александрии", который длился около 5 часов.
— У команды хорошее настроение, ведь победили непростого соперника. Александрия — молодая команда, быстрая и интересная, поэтому эта победа очень приятна.
— Как это играть в матче, растянувшемся почти на 5 часов?
— Конечно, это непросто и ментально, и физически. После каждой тревоги будто только разбегался, входишь в ритм, потом снова тревога и ты сидишь с непониманием сколько это будет продолжаться. Поэтому это, конечно, непросто. Любая такая пауза трудна для организма. Самое важное, что перетерпели в этой ситуации и победили. Мы понимаем, что сейчас такие реалии нашего футбола и нашей жизни, поэтому должны быть готовы ко всему. Закаляем характер.
- Что стало ключевым фактором победы?
— Считаю, наше желание, наш характер и настрой с первой минуты. Несмотря на тревогу, хоть и понимаю, что эти условия были одинаковыми для обеих команд. Но мы выдержали и физически были готовы. Знали, что Александрия хорошая быстрая команда, поэтому нужно было не дать ей разбегаться, не дать свободных зон. Поэтому действовали совместно с первой до последней минуты, создавали моменты. Так что победили заслуженно.
- Ваш следующий матч против Шахтера. Как настраиваетесь?
— Считаю, что на Шахтер как-то особо настраиваться не надо, все знают, что это гранд, поэтому мотивация зашкаливает. Готовимся в обычном режиме, есть время и отдохнуть и потренироваться. А уже ближе к игре тренерский штаб предоставит нам информацию, как мы будем действовать. Будем отдавать все силы для получения положительного результата в матче с Шахтером.
Напомним, что матч 13-го тура "Днепр-1" - "Александрия" завершился минимальной победой хозяев(1:0).
Популярное сейчас
- "Надо выпить, иначе мы ничего не подпишем": как Барса провернула самый большой трансфер из-за Железного занавеса
- Шахтер – Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 07.11.2023
- Известны оценки Михаила Мудрика за матч с Тоттенхэмом
- Луческу: На этом я решил закончить свою карьеру
- Лидер Ман Сити закрутил роман со звездой реалити-шоу. Их выдали одинаковые фото из Парижа. ФОТО
- Форвард Металлиста 1925 и бывший парень Влады Седан объявил о том, что стал отцом. ФОТО