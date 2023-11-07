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Журналист: Луческу не получил компенсацию за расторжение контракта с Динамо
Румынский тренер добровольно расторг контракт
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Бывший главный тренер киевского “Динамо” Мирча Луческу не пытался получить какую-то финансовую компенсацию за досрочный разрыв контракта с “Динамо”.
Об этом сообщил тележурналист и комментатор Игорь Цыганык.
“У Луческу нет никаких финансовых претензий к “Динамо”. Он подписал все документы о расторжении контракта. Нет никаких компенсаций, этот вопрос не поднимался. Он сам принял это решение, и остановил контракт на дате этого решения”, – сказал Цыганык.
Также, как добавляет Цыганык, у Луческу нет никаких претензий к руководству “Динамо”. Все, что он просил, все выполнялось.
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