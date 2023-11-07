Судаков: Мудрик советует мне как можно скорее переходить в топ-чемпионат

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков в интервью английскому The Telegraph рассказал об общении с экс-партнером по донецкому клубу Михаилом Мудриком и его советах относительно продолжения карьеры.

"Миша - мой близкий друг, мы много общаемся. Я уже получил от него несколько ценных советов на случай, если перееду в Англию: как адаптироваться, как бывает непросто войти в темп игры. Так что для меня это очень полезные советы.

Он также рекомендует как можно быстрее перейти в топ-чемпионат, в том числе в Премьер-лигу, чтобы быстрее адаптироваться физически и психологически для совершенствования своей игры", - сказал Судаков.

Напомним, Михаил Мудрик перешел в "Челси" из "Шахтера" в январе 2023-го года. К Георгию Судакову, по сообщениям СМИ, проявляют интерес разные европейские клубы, в том числе и "Челси".