Леонов: Шахтеру нужно бороться за плей-офф ЛЧ

Экс-игрок "Шахтера" Игорь Леонов отреагировал на результат "горняков" в матче с "Барселоной" (1:0) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов, который состоялся 7 ноября.

– "Шахтер" выбрал правильную тактику, перекрыли зоны, не дали разбежаться тем футболистам, от которых можно было ждать остроты. Нейтрализовали Левандовского. В защите сыграли очень хорошо и грамотно, каждый подстраховывался друг друга, это самое главное. Думаю, "Барселона" ехала с мыслью, что легко победит в полноги, но этот результат – достижение "Шахтера". Ребята молодцы, ничего не сказать.

– "Горняки" забили роскошный гол.

– Судаков отдал отличную предголевую. С детства было заметно, что он будет расти – очень целеустремленный и трудолюбивый. У него чтение игры, голевое чутье, умение отдать пас, работает голова – все на высоком уровне. Постоянно выполняет большой объем работы в занимаемой позиции. Он должен вырасти хорошим футболистом. Но, думаю, его нужно продавать.

– Кого из игроков можно отметить?

– Ракицкий и Степаненко были непроходимы для каталонцев. Прекрасно сыграли на опыте, на мастерстве. А ещё очень выделялся Судаков.

– Что скажете о "Барселоне"?

– По моему мнению, нынешняя "Барса" не та, что была раньше, времен Гвардиолы. Но они сами, вероятно, думают, что не хуже. У них хорошая молодежь, у них хорошее будущее, но последние игры – с мадридским "Реалом", "Сосьедадом" и с "Шахтером" все показали.

– Какие турнирные перспективы открываются перед "горняками"?

– Конечно, надо бороться за плей-офф ЛЧ. Помните, была группа у "Шахтера" с "Челси" и "Ювентусом", еще в Донецке? Тогда многие говорили: "Хоть бы 3 место занять". У меня тогда было 45-летие, меня приветствовал президент, и я сказал ему, что команда выйдет из группы. Тогда даже могли занять первое место и не выйти в 1/8 на "Барселону". Теперь нужно обыграть "Антверпен" и предстоит лобовое противостояние с "Порту". Важно не сбавлять обороты.

Напомним, что после 4 туров "Шахтер" занимает 3 место в группе, с 6 очками в активе.