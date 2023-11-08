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Андрей Клищук: У Полесья были моменты, но не скажу, что мы им много позволили

Премьер-лига

Теперь команда настраивается на матч с Динамо

Андрей Клищук: У Полесья были моменты, но не скажу, что мы им много позволили

Фото: fckryvbas.com

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Новина українською

Вратарь криворожского "Кривбасса" Андрей Клищук подвел итоги матча 13-го тура УПЛ против житомирского "Полесья".

Напомним, что матч завершился боевой ничьей – 1:1.

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- Андрей, удалась ли игра лидеров?

– Да. Обе команды заслужили забить по голу. Результат в принципе закономерен. Соперник остался позади нас, на расстоянии в одно очко. Ждем следующего матча и победы над "Динамо".

- "Полесье" нагнетало местами. Как справились с их атаками?

– В начале второго тайма они провели две опасные атаки, но наши защитники заблокировали удары. Что касается пенальти, то хорошо, что с помощью VAR разобрались в ситуации. В целом у них были моменты, но не скажу, что мы им много позволили. У нас тоже были шансы, чтобы вырвать три очка. Защита "Кривбасса" отыграла надежно. В концовке обе команды не оставляли надежд одержать победу, но имеем ничью.

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Источник:
fckryvbas.com
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