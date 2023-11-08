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Новый выпуск Кривбас NEWS сделан с использованием штучного интеллекта

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На этот эксперимент решились представители медиа отдела красно-белых

Новый выпуск Кривбас NEWS сделан с использованием штучного интеллекта

ФК "Кривбасс"

Новина українською
Новина українською

Благодаря современным технологиям, а именно искусственному интеллекту, был создан цифровой образ ведущей клубного ТВ Алены Музыки специально для нового выпуска "Кривбасс NEWS". Именно он войдет в историю, как первый выпуск как первые спортивные новости в Украине, созданные искусственным интеллектом.

"Такая идея появилась давно, но все никак не доходили руки. А сейчас, когда мы находимся в поисках новой ведущей, создание цифровой копии стало удачным решением на период проведения кастинга. Да и вообще, лучше использовать AI в таких целях, чем делать фейки" с Валерием Залужным, как бестолковые орки из страны 404", - прокомментировал вице-президент Клуба Артем Гагарин.

Напомним, что недавно ФК "Кривбасс" объявил об открытом кастинге ведущей клубного ТВ.

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Источник:
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