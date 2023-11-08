Новый выпуск Кривбас NEWS сделан с использованием штучного интеллекта

Благодаря современным технологиям, а именно искусственному интеллекту, был создан цифровой образ ведущей клубного ТВ Алены Музыки специально для нового выпуска "Кривбасс NEWS". Именно он войдет в историю, как первый выпуск как первые спортивные новости в Украине, созданные искусственным интеллектом.

"Такая идея появилась давно, но все никак не доходили руки. А сейчас, когда мы находимся в поисках новой ведущей, создание цифровой копии стало удачным решением на период проведения кастинга. Да и вообще, лучше использовать AI в таких целях, чем делать фейки" с Валерием Залужным, как бестолковые орки из страны 404", - прокомментировал вице-президент Клуба Артем Гагарин.

Напомним, что недавно ФК "Кривбасс" объявил об открытом кастинге ведущей клубного ТВ.