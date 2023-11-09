Филиппов: Во время паузы VAR уже хотелось играть в карты

Форвард "Днепра-1" Александр Филиппов через сутки после матча против "Александрии" дал інтерв’ю, посвященное этому матчу и не только.

– Это был самый продолжительный матч, VAR час просматривал ваш офсайд… Не надоело?

– (улыбается) Да, это было очень тяжело и физически, и психологически. Так случилось, что играли почти 5 часов, но это наши реалии, нашей футбольной и повседневной жизни, и мы должны подстраиваться. Очень не хочется, очень тяжело, но так оно есть. Хорошо, что доиграли этот матч. Было тяжело, но победили и уже будем готовиться к игре с "Шахтером".

– Объясните физиологию спортсмена, играющего в футбол, затем происходит длительная пауза, а потом снова нужно выходить на поле. Спортсмены так не готовятся. В чем проблематика для организма?

– Когда выходишь на какой-то пик, работаешь на максимуме своих возможностей, а потом идешь на отдых – все словно обрывается, и ты, можно сказать, падаешь до самого низа. Самое тяжелое, что не знаешь, когда возобновится игра: через 15-20 минут, как это было после первой тревоги, или через полтора часа, как после третьей тревоги. Но хорошо, что есть минуты на разминку, чтобы немного разбегаться.

– Что вы делали во время пауз? Просто сидели?

– Мы сидели, стояли, тянулись, делали массажи.

– Карты?

– (улыбается) Нет, до этого не дошло, но уже хотелось. Особенно долго тянусь время в течение третьей тревоги, когда ждали полтора часа, чтобы доиграть несколько минут.

– Матч "Рух" – "Оболонь" смотрели, пока ждали?

– Говорили с ребятами, что тот матч начался через два часа после нашего, а закончился раньше. Так бывает. Думали уже смотреть матч "Челси" с "Тоттенгэмом" (улыбается). На самом деле это очень тяжело для всех. Массажисты работают, тренеры думают, что изменить, как поддержать…

– Все отмечают высокий уровень вашей комбинационной игры. Задачей "Александрии", очевидно, было не дать вам свободно переходить на их половину поля? Для этого они так активно прессинговали?

– Думаю, да. Мы разбирали "Александрию": это мобильная молодая команда, которая любит играть с мячом, умеет терпеть без мяча и находит свободные зоны между линиями. Думаю, они хотели избавить нас от владения, наших сильных качеств. Но хорошо, что наши ребята верно размещались на поле, и за счет этого у нас был хороший контроль мяча, что позволяло создавать хорошие моменты.

– Было много ударов издалека. Это ситуативно или установка такой была?

– Конечно, когда доходишь до последней трети, видишь, что зоны перекрыты и есть возможность пробить – почему бы нет. 20-25 метров – у нас есть ребята с хорошим ударом. Без ушибов нет голов.

– Ваш гол – это чистый гол форварда. Он также говорит о том, что ваше взаимопонимание с партнерами улучшилось, вы уже знаете, куда в какой ситуации нужно бежать?

– Как говорится, голы не пахнут. Нападающий должен находиться в таких ситуациях, когда каждый прострел, каждая передача идет к тебе, играть на добивании. Мы нужны там, в опасных зонах. Я посмотрел повтор: Адамюк здорово вбежал в зону, и Пихаленок классно нашел его передачей – мне осталось только подставить голову. Конечно, поздравили Вовчика с рождением ребенка. Желаем малышу, в первую очередь, крепкого здоровья, счастья, мирного неба и всех благ.

– В последних матчах у вас 4 гола и две передачи. Кого лучше всего чувствуете?

– Не могу выделить кого-то отдельно. С каждой тренировкой, с каждой игрой мы со всеми понимаем друг друга все лучше. Вы это видите на поле, и ребята испытывают это взаимодействие. Если ты делаешь все верно, чувствуешь уверенность и это перерастает в моменты и голы. Со всеми уже нашел общий язык, понимаю сильные качества игроков и как должен действовать в разных ситуациях.

– После перехода летом, когда вы появлялись на поле, чувствовалось, что вы еще чужд этой команде. Сейчас же совершенно другое впечатление…

– Сами понимаете, что на все нужно время. Даже когда возвращаешься домой в Украину, знаешь многих ребят, все равно нужно время. Новая команда, новая структура – моя адаптация требовала именно времени. В начале сезона нам мало что удавалось. Вылет из еврокубков, неудачные результаты в чемпионате – это оказывало давление. Но потом, так сказать, встали на рельсы и уже набираем обороты.

– Ваша пята, попавшая в офсайд в матче с "Александрией", отобрала, возможно, лучший гол сезона в Премьер-лиге…

– Действительно, получилась хорошая комбинация и гол оказался отличным. Мы знаем, что у Гуцуляка хорошая техника, умеет разбираться и один в один, и два в один – для него это не вопрос. Но это бывает. Не знаю, как рисуют эту линию… Маленькие миллиметры… Обидно, ведь действительно хорош был гол.

– Далее у вас "Шахтер". Вы, возможно, еще не в статусе фаворита перед этим матчем, но и не аутсайдеры. Какие планы на этот матч?

– Планы всегда максимальны. В то же время, мы знаем, с кем будем играть. У "Шахтера" хороший состав с игроками сборных. Поэтому готовимся должным образом и будем делать все возможное, чтобы забрать очки.