Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дада Бельмонте покидает Черноморец
Информация о решении дисциплинарного комитета уже появилось в некоторых источниках
Фото: otempo.com.br
Бразильский полузащитник Дада Бельмонте покидает Черноморец.
По информации "ТаТоТаке", ФИФА направила дисциплинарное решение по бразильскому футболисту. Напомним, что дело продолжалось почти пол года, в итоге которого Дада Бельмонте не может участвовать в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА в течение 600 дней.
Речь идет об участии Бельмонте и других футболистов в подозрении манипуляций результатами футбольных мероприятий. Бельмонте и его представители будут подавать апелляцию на это решение.
Популярное сейчас
- Билли Айлиш сделала новую прическу и подверглась насмешкам со стороны фанатов Челси. ФОТО
- Анчелотти: Лунин помог нам выиграть игру, потому что он сделал решающий сейв с пенальти
- Лунин помог Реалу выйти в плей-офф ЛЧ, выбор Реброва и сенсация в Копенгагене. Главные новости 8 ноября
- Битва первых. Полесье – Кривбасс. Смотреть онлайн Live прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- "Катастрофа. Я сделал это худшим образом", - Зинченко рассказал о том, как делал предложение Владе Седан
- Пауло Дибала сделал предложение руки и сердца своей роскошной девушке. ВИДЕО