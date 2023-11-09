  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дада Бельмонте покидает Черноморец
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дада Бельмонте покидает Черноморец

Премьер-лига
Обновлено

Информация о решении дисциплинарного комитета уже появилось в некоторых источниках

Дада Бельмонте покидает Черноморец

Фото: otempo.com.br

Новина українською
Новина українською

Бразильский полузащитник Дада Бельмонте покидает Черноморец.

По информации "ТаТоТаке", ФИФА направила дисциплинарное решение по бразильскому футболисту. Напомним, что дело продолжалось почти пол года, в итоге которого Дада Бельмонте не может участвовать в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА в течение 600 дней.

Речь идет об участии Бельмонте и других футболистов в подозрении манипуляций результатами футбольных мероприятий. Бельмонте и его представители будут подавать апелляцию на это решение.

По теме
yellow-arrow
Официально. Черноморец разрывает контракт с Дада Белмонте
yellow-arrow
Сергей Сидорчук о переходе в Вестерло: Нельзя всегда быть в теплой ванне. Чтобы жить, нужен и холодный душ
yellow-arrow
Гуцуляк прокомментировал интерес со стороны Карпат
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде