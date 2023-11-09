Бразильский полузащитник Дада Бельмонте покидает Черноморец.

По информации "ТаТоТаке", ФИФА направила дисциплинарное решение по бразильскому футболисту. Напомним, что дело продолжалось почти пол года, в итоге которого Дада Бельмонте не может участвовать в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА в течение 600 дней.

Речь идет об участии Бельмонте и других футболистов в подозрении манипуляций результатами футбольных мероприятий. Бельмонте и его представители будут подавать апелляцию на это решение.