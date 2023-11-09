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Колос - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Колос - Минай: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.11.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
В пятницу встретятся два коллектива, которым победы в этом сезоне даются слишком тяжело. В рамках 14-го тура УПЛ "Колос" на своем поле сыграет против "Миная".
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Команда Владимира Шаран является абсолютным аутсайдером украинского первенства и еще не одержала ни одной победы в этой кампании УПЛ. В свою очередь подопечные Ярослава Вишняка не проигрывали с 3-го сентября, но за этот период лишь однажды победили.
Матч 14-го тура УПЛ между "Колосом" и "Минаем" состоится в пятницу, 10-го ноября 2023-го года, в 17:00.
Видеотрансляция матча в Украине состоится на Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Sweet.tv, vodafone TV.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
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