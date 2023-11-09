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Полузащитника Руха вызвали в сборную Гваделупы
Фредди Плюман может сыграть против Синт-Мартена и Сент-Китс и Невис
Фото: ФК Рух
Полузащитника "Руха" Фредди Плюмана получил вызов в национальную сборную Гваделупы.
16 ноября команда сыграет против Синт-Мирена, а 19-го - против сборной Сент-Китс и Невис.
Матчи пройдут в рамках Лиги Наций КОНКАКАФ. СборнаяГведелупа лидирует в своей группе в дивизионе "В", имея в своем активе 9 очков и опережая Сент-Люсию благодаря лучшей разнице голов.
Фредди Плюман провел за сборную Гваделупы 14 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи.
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