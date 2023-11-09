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Полузащитника Руха вызвали в сборную Гваделупы

Премьер-лига
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Фредди Плюман может сыграть против Синт-Мартена и Сент-Китс и Невис

Полузащитника Руха вызвали в сборную Гваделупы

Фото: ФК Рух

Новина українською
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Полузащитника "Руха" Фредди Плюмана получил вызов в национальную сборную Гваделупы.

16 ноября команда сыграет против Синт-Мирена, а 19-го - против сборной Сент-Китс и Невис.

Матчи пройдут в рамках Лиги Наций КОНКАКАФ. СборнаяГведелупа лидирует в своей группе в дивизионе "В", имея в своем активе 9 очков и опережая Сент-Люсию благодаря лучшей разнице голов.

Фредди Плюман провел за сборную Гваделупы 14 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи.

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Источник:
ФК "Рух"
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