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Балакин рассудит Шахтер и Днепр-1: судейские назначения на 14-й тур УПЛ

Премьер-лига

Только один поединок будет без системы VAR

Балакин рассудит Шахтер и Днепр-1: судейские назначения на 14-й тур УПЛ

Фото: dynamomania.com

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Комитеты УАФ назначили официальных лиц на матчи 14-го тура УПЛ сезона-2023/2024.

14-й тур

10 ноября (пятница)

"Колос" - "Минай". 17:00. Арбитр - Роман Блавацкий (Львов), Арбитр VAR - Анастасия Романюк (Ивано-Франковск),

11 ноября (суббота)

"Оболонь" - "Ворскла". 13:00. Арбитр - Кристина Козорог (Киевская обл.), Арбитр VAR - Дмитрий Бондаренко (Одесса),

"Полесье" - "Металлист 1925". 15:00. Арбитр - Ярослав Козик (Мукачево), Арбитр VAR - Виктор Копиевский (Кропивницкий),

"Александрия" - "Верес". 17:00. Арбитр - Александр Соловьян (Киевская обл.), Арбитр VAR - Алексей Деревинский (Хмельницкий),

12 ноября (воскресенье)

"Кривбасс" - "Динамо". 13:00. Арбитр - Максим Козыряцкий (Запорожье), Арбитр VAR - Денис Шурман (Киевская обл.),

"Заря" - ЛНЗ. 14:00. Арбитр - София Причина (Львовская обл.), без VAR,

"Черноморец" - "Рух". 17:00. Арбитр - Андрей Коваленко (Полтава), Арбитр VAR - Юрий Иванов (Донецкая обл.),

"Шахтер" - "Днепр-1". 19:00. Арбитр - Николай Балакин (Киевская обл.), Арбитр VAR - Екатерина Монзуль (Харьков).

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УАФ
Комментарии
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
10.11.2023 в 11:09
Дебют Причини в УПЛ, якщо не помиляюся?
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Комментарии 1
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
10.11.2023 в 11:09
Дебют Причини в УПЛ, якщо не помиляюся?
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