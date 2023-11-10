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Балакин рассудит Шахтер и Днепр-1: судейские назначения на 14-й тур УПЛ
Только один поединок будет без системы VAR
Фото: dynamomania.com
Комитеты УАФ назначили официальных лиц на матчи 14-го тура УПЛ сезона-2023/2024.
14-й тур
10 ноября (пятница)
"Колос" - "Минай". 17:00. Арбитр - Роман Блавацкий (Львов), Арбитр VAR - Анастасия Романюк (Ивано-Франковск),
11 ноября (суббота)
"Оболонь" - "Ворскла". 13:00. Арбитр - Кристина Козорог (Киевская обл.), Арбитр VAR - Дмитрий Бондаренко (Одесса),
"Полесье" - "Металлист 1925". 15:00. Арбитр - Ярослав Козик (Мукачево), Арбитр VAR - Виктор Копиевский (Кропивницкий),
"Александрия" - "Верес". 17:00. Арбитр - Александр Соловьян (Киевская обл.), Арбитр VAR - Алексей Деревинский (Хмельницкий),
12 ноября (воскресенье)
"Кривбасс" - "Динамо". 13:00. Арбитр - Максим Козыряцкий (Запорожье), Арбитр VAR - Денис Шурман (Киевская обл.),
"Заря" - ЛНЗ. 14:00. Арбитр - София Причина (Львовская обл.), без VAR,
"Черноморец" - "Рух". 17:00. Арбитр - Андрей Коваленко (Полтава), Арбитр VAR - Юрий Иванов (Донецкая обл.),
"Шахтер" - "Днепр-1". 19:00. Арбитр - Николай Балакин (Киевская обл.), Арбитр VAR - Екатерина Монзуль (Харьков).
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