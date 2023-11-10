Колос - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Очередной тур УПЛ откроется сегодня в Киевской области, где "Колос" примет "Минай". Закарпатский коллектив продолжает занимать последнее место в турнирной таблице. Подопечные Владимира Шарана пока не сумели победить ни в одном матче этого чемпионата.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Клуб из Ковалевки не проигрывает семь туров кряду. В активе команды Ярослава Вишняка 3 победы и в пассиве 2 поражения.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO, Setanta Sports, Київстар ТБ, Volia TV, Sweet TV, Омега ТВ, Vodafone TV. А UA-Футбол проведет текстовую трансляцию поединка.

14-й тур УПЛ сезона-2023/24

10 ноября 2023 года, Колос, "Ковалевка"

"Колос" - "Минай" 17:00

Видеотрансляция - MEGOGO, Setanta Sports, Київстар ТБ, Volia TV, Sweet TV, Омега ТВ, Vodafone TV.