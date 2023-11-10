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Колос - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Колос - Минай: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Колос - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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Очередной тур УПЛ откроется сегодня в Киевской области, где "Колос" примет "Минай". Закарпатский коллектив продолжает занимать последнее место в турнирной таблице. Подопечные Владимира Шарана пока не сумели победить ни в одном матче этого чемпионата.

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Клуб из Ковалевки не проигрывает семь туров кряду. В активе команды Ярослава Вишняка 3 победы и в пассиве 2 поражения.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO, Setanta Sports, Київстар ТБ, Volia TV, Sweet TV, Омега ТВ, Vodafone TV. А UA-Футбол проведет текстовую трансляцию поединка.

14-й тур УПЛ сезона-2023/24
10 ноября 2023 года, Колос, "Ковалевка"
"Колос" - "Минай" 17:00
Видеотрансляция - MEGOGO, Setanta Sports, Київстар ТБ, Volia TV, Sweet TV, Омега ТВ, Vodafone TV.

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