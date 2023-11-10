Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Колос - Минай: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Очередной тур УПЛ откроется сегодня в Киевской области, где "Колос" примет "Минай". Закарпатский коллектив продолжает занимать последнее место в турнирной таблице. Подопечные Владимира Шарана пока не сумели победить ни в одном матче этого чемпионата.
-
Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Клуб из Ковалевки не проигрывает семь туров кряду. В активе команды Ярослава Вишняка 3 победы и в пассиве 2 поражения.
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO, Setanta Sports, Київстар ТБ, Volia TV, Sweet TV, Омега ТВ, Vodafone TV. А UA-Футбол проведет текстовую трансляцию поединка.
14-й тур УПЛ сезона-2023/24
10 ноября 2023 года, Колос, "Ковалевка"
"Колос" - "Минай" 17:00
Видеотрансляция - MEGOGO, Setanta Sports, Київстар ТБ, Volia TV, Sweet TV, Омега ТВ, Vodafone TV.
Популярное сейчас
- Заря приняла решение уволить Кривенцова - Источник
- Поражение Зари, новые контракты для Симеоне и Вальверде и 30 миллионов за Довбыка. Главные новости за 9 ноября
- Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3. Обзор матча и видео голов
- Кривбасс и Полесье задают темп, Шахтер - лидер по потерянным. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- "Катастрофа. Я сделал это худшим образом", - Зинченко рассказал о том, как делал предложение Владе Седан
- Пауло Дибала сделал предложение руки и сердца своей роскошной девушке. ВИДЕО