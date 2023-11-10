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Хавбек Кривбасса: Футбольная мечта - поиграть в Лиге чемпионов

Премьер-лига

Футболист дал краткие ответы на 10 вопросов

Хавбек Кривбасса: Футбольная мечта - поиграть в Лиге чемпионов

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською
Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Максим Лунев стал гостем очередного выпуска клубного видеопроекта 10 ФУТБОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ.

- Лучший игрок всех времен?

- Криштиану Роналду.

- Самый крутой неукраинский клуб?

- "Реал" Мадрид.

- Тренер номер один в мире?

- Хосеп Гвардиола.

- Топовый стадион, на котором приходилось играть?

- Стадион "Сан-Мамес" (домашняя арена "Атлетика" Бильбао - прим.).

- Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?

- Стефан Эль-Шаарави.

- Самый памятный момент в футбольной карьере?

- Победа в Лиге Европы над "Атлетиком" Бильбао (в составе "Зари" - прим.)

- Лучшее восстановление после матча?

- Сон.

- Топовый клуб Независимой Украины?

- "Кривбасс" Кривой Рог.

- Ваша футбольная мечта?

- Поиграть в Лиге чемпионов.

- Лучший тренер Украины после Лобановского?

- Юрий Вернидуб, Виктор Скрипник.

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Кривбасс (Кривой Рог) Максим Лунев
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Источник:
fckryvbas.com
Комментарии
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Баpceлиниуc
10.11.2023 в 14:19
Мечтать не вредно.
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Комментарии 1
avatar
Баpceлиниуc
10.11.2023 в 14:19
Мечтать не вредно.
Ответить
0
0

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