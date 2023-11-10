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Хавбек Кривбасса: Футбольная мечта - поиграть в Лиге чемпионов
Футболист дал краткие ответы на 10 вопросов
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Полузащитник "Кривбасса" Максим Лунев стал гостем очередного выпуска клубного видеопроекта 10 ФУТБОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ.
- Лучший игрок всех времен?
- Криштиану Роналду.
- Самый крутой неукраинский клуб?
- "Реал" Мадрид.
- Тренер номер один в мире?
- Хосеп Гвардиола.
- Топовый стадион, на котором приходилось играть?
- Стадион "Сан-Мамес" (домашняя арена "Атлетика" Бильбао - прим.).
- Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?
- Стефан Эль-Шаарави.
- Самый памятный момент в футбольной карьере?
- Победа в Лиге Европы над "Атлетиком" Бильбао (в составе "Зари" - прим.)
- Лучшее восстановление после матча?
- Сон.
- Топовый клуб Независимой Украины?
- "Кривбасс" Кривой Рог.
- Ваша футбольная мечта?
- Поиграть в Лиге чемпионов.
- Лучший тренер Украины после Лобановского?
- Юрий Вернидуб, Виктор Скрипник.
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