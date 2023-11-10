Полесье - Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Металлист 1925" звезд с неба не хватает, но тихой походкой свое берет. В последнем туре. В частности, харьковчане победили "Черноморец". Удастся ли удивить одного из лидеров турнирной таблицы "Полесье"?

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Узнаем все из видеотрансляции матча, которая запланирована на субботу, одиннадцатое ноября, в 15:00. Смотреть прямой эфир можно на ОТТ-платформах Украины. В частности: MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ, Volia TV, Sweet TV, Омега ТВ, Vodafone TV.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Полісся - Металіст 1925 Смотреть трансляцию

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