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Полесье - Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Полесье - Металлист 1925: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.11.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
"Металлист 1925" звезд с неба не хватает, но тихой походкой свое берет. В последнем туре. В частности, харьковчане победили "Черноморец". Удастся ли удивить одного из лидеров турнирной таблицы "Полесье"?
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Узнаем все из видеотрансляции матча, которая запланирована на субботу, одиннадцатое ноября, в 15:00. Смотреть прямой эфир можно на ОТТ-платформах Украины. В частности: MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ, Volia TV, Sweet TV, Омега ТВ, Vodafone TV.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, следить за всеми событиями на поле можно с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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