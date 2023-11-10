УПЛ. Колос - Минай 2:0. Подтвердили статус абсолютного аутсайдера

Как бы не нервничал на скамейке запасных Владимир Шаран, его команда выглядит просто слабее и в очередной раз доказывает свой статус абсолютного аутсайдера текущего сезона. Менее чем через месяц наступит зима, а закарпатский коллектив до сих пор идет без побед.

Ожидать другого сценария в начале игры было бы наивным решением. "Колос" на фоне нынешнего "Миная" выглядит командой из другого классового уровня. Как и положено статусу хозяина поля, ковалевская команда действовала первым номером и контролировала мяч. И уже на 18-й минуте подопечные Ярослав Вишняка после стандартного положения, как они и любят, сумели размочить счет. Бурда продолжил подачу с углового, а капитан ковалевской команды Милько переправил мяч в сетку ворот Бандуры - с отскоком от перекладины. У закарпатской команды были определенные попытки отвечать ударами, но до конкретики вообще не доходило.

В свою очередь "Колос" не стал отказываться от своей любимой тактики и удвоил преимущество - снова после углового. На этот раз Бурда уже сам отметился забитым мячом. Никита снова выиграл второй этаж и ударом головой прошил вратаря гостей. Для "Колоса" забить два мяча в одном тайме это вообще нетривиальное событие. В первом тайме "Минай" ничего серьезного не сумел создать в атаке и выглядел как легкая добыча для своего оппонента.

За несколько минут до конца первой половины встречи прозвучал сигнал о воздушной угрозе и команды были вынуждены покинуть поле. Однако, к счастью, отбой прозвучал достаточно быстро и футболисты смогли вернуться к игре. Гостям могло повезти, однако арбитр встречи после просмотра VAR не поставил пенальти за игру рукой защитника ковалевцев в своей штрафной площадке. Довольно спорный эпизод, который бы мог очень серьезно повлиять на настроение коллективов перед самым перерывом.

Наставнику гостей нужно было что-то придумать и сломать эту безыдейность в атаке. И Владимир Шаран пошел на радикальные меры и провел сразу тройную замену после перерыва. И это дало определенный импульс "Минаю". Однако откровенно глупую вторую желтую карточку заработал Мельник и оставил своих партнеров по команде в меньшинстве. Защитник закарпатского клуба, лежа на газоне, высоко поднимал ноги, а опытный по меркам УПЛ Болбат воспользовался этим прикосновением и мастерски подыграл для драматичности эпизода.

Второй тайм проходил в режиме открытой тренировки для хозяев. Игроки "Колоса" проводили работу над реализацией своих моментов. И стоит сказать, что работать было над чем. "Минай" можно похвалить за характер и желание бороться даже в меньшинстве. Даже на ничью гости не наиграли, это очевидно. Но отыграть хотя бы один мяч подопечные Шарана могли спокойно.

Фото: УПЛ

14-й тур УПЛ сезона 2023/24

10.11.2023. Ковалевка, "Колос"

"Колос" - "Минай" 2:0

Голы: Милько 18, Бурда 35

"Колос": Фесюн - Бурда, Бондаренко, Черноморец - Емец, Милько (к) (Ориховский 85), Богданов (Демченко 71), Лучкевич - Тотовицкий (Салабай 85), Безбородько (Ильин 65), Болбат (Мякушко 65).

Главный тренер: Ярослав Вишняк.

"Минай": Бандура (к) - Дмитрук, Немчанинов, Мельник, Солдат - Петько (Витенчук 46), Ралюченко (Рогозинский 54) - Гечев (Кораблин 46), Твердохлеб, Одарюк (Голуб 79) - Гуничев (Вишневский 46).

Главный тренер: Владимир Шаран

Предупреждения: Петько 27, Мельник 31, 46, Кораблин 72, Солдат 76, Демченко 80

Удаление: Мельник 46

Арбитр: Соловьян Александр