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Ярослав Вишняк: Я доволен результатом, потому что Минай — непростая команда, как и все в УПЛ
Тренер подвел итоги матча
Фото: koloskovalivka.com
Главный тренер Колоса Ярослав Вишняк прокомментировал результат матча с Минаем.
"Мы довольны результатом в первую очередь. Игрой, пожалуй, фрагментарно. Были хорошие отрезки в нашем исполнении, были нервные. Минай — непростая команда, как все в УПЛ, поэтому я доволен результатом, отношением ребят к игре и фрагментарно игрой.
Во время подготовки делали особый акцент на стандартах. Это важный аспект в футболе. Мы каждый раз, как и все команды, готовимся к сопернику и отрабатываем стандартные положения. Я рад, что они сегодня сработали, я рад за Бурду, который забил дебютный гол, за Милько, который доказал, что он настоящий капитан и тоже забил свой гол".
Напомним, что матч завершился уверенной победой Колоса - 2:0.
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