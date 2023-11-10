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Ярослав Вишняк: Я доволен результатом, потому что Минай — непростая команда, как и все в УПЛ

Премьер-лига

Тренер подвел итоги матча

Ярослав Вишняк: Я доволен результатом, потому что Минай — непростая команда, как и все в УПЛ

Фото: koloskovalivka.com

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Главный тренер Колоса Ярослав Вишняк прокомментировал результат матча с Минаем.

"Мы довольны результатом в первую очередь. Игрой, пожалуй, фрагментарно. Были хорошие отрезки в нашем исполнении, были нервные. Минай — непростая команда, как все в УПЛ, поэтому я доволен результатом, отношением ребят к игре и фрагментарно игрой.

Во время подготовки делали особый акцент на стандартах. Это важный аспект в футболе. Мы каждый раз, как и все команды, готовимся к сопернику и отрабатываем стандартные положения. Я рад, что они сегодня сработали, я рад за Бурду, который забил дебютный гол, за Милько, который доказал, что он настоящий капитан и тоже забил свой гол".

Напомним, что матч завершился уверенной победой Колоса - 2:0.

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Источник:
УПЛ ТВ
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