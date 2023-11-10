Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Александрия - Верес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.11.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: УПЛ
В субботу состоится битва аутсайдеров. В рамках 14-го тура "Александрия" будет принимать ровенский "Верес". Поединок пройдет на КСК "Ника".
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Оба коллектива уже очень долгое время не имеют в своем активе побед. Команда Руслана Ротаня одержала свои две победы на самом старте чемпионата, а подопечные Сергея Лавриненко только один раз получили положительный результат в этой кампании - аж 1-го сентября.
Команды идут в зоне вылета, разница между клубами в таблице составляет всего два очка.
Матч 14-го тура УПЛ между "Александрией" и "Вересом" состоится в субботу, 11-го ноября 2023-го года, в 17:00.
Видеотрансляция матча в Украине состоится на Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Sweet.tv, vodafone TV.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Реал объявил диагноз травмированного голкипера Кепы Аррисабалаги
- Фелипе Мело: Мбаппе придурок, ему нужно держать язык за зубами
- Зидан - Месси: Я замечал разные вещи на секунду быстрее других игроков, ты - на три секунды
- Заря приняла решение уволить Кривенцова - Источник
- Лидер Ман Сити закрутил роман со звездой реалити-шоу. Их выдали одинаковые фото из Парижа. ФОТО
- Марта Костюк вышла замуж - церемония прошла на Кипре. ФОТО
Комментарии 1