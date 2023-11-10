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Александрия - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Александрия - Верес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.11.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Александрия - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: УПЛ

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В субботу состоится битва аутсайдеров. В рамках 14-го тура "Александрия" будет принимать ровенский "Верес". Поединок пройдет на КСК "Ника".

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Оба коллектива уже очень долгое время не имеют в своем активе побед. Команда Руслана Ротаня одержала свои две победы на самом старте чемпионата, а подопечные Сергея Лавриненко только один раз получили положительный результат в этой кампании - аж 1-го сентября.

Команды идут в зоне вылета, разница между клубами в таблице составляет всего два очка.

Матч 14-го тура УПЛ между "Александрией" и "Вересом" состоится в субботу, 11-го ноября 2023-го года, в 17:00.

Видеотрансляция матча в Украине состоится на Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Sweet.tv, vodafone TV.

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Трансляция матча Александрия - Верес
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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
10.11.2023 в 20:18
Верес выигрывает и Ротань подаёт в отставку--дождались болельщики Александрии
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
10.11.2023 в 20:18
Верес выигрывает и Ротань подаёт в отставку--дождались болельщики Александрии
Ответить
0
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