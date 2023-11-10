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Колос - Минай 2:0. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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Хозяева хорошо реализовали стандартные положения

Колос - Минай 2:0. Обзор матча и видео голов

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

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10 ноября состоялся матч УПЛ, в котором Колос играл с "Минаем". Победу в этом поединке одержали хозяева со счётом 1:0.

На 18-й минуте подопечные Ярослав Вишняка после стандартного положения сумели размочить счет.

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"Колос" не стал отказываться от своей любимой тактики и удвоил преимущество - снова после углового.

Второй тайм проходил уже в режиме открытой тренировки для хозяев.

Смотрите видеообзор матча 14-го тура УПЛ Колос – Минай.

Ковалевка. Стадион "Колос"

"Колос" - "Минай" 2:0

Голы: Милько 18, Бурда 35

Предупреждения: Петько 27, Мельник 31, 46, Кораблин 72, Солдат 76, Демченко 80

Удаление: Мельник 46

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