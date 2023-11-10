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Колос - Минай 2:0. Обзор матча и видео голов
Хозяева хорошо реализовали стандартные положения
Фото: УПЛ/Автор неизвестен
10 ноября состоялся матч УПЛ, в котором Колос играл с "Минаем". Победу в этом поединке одержали хозяева со счётом 1:0.
На 18-й минуте подопечные Ярослав Вишняка после стандартного положения сумели размочить счет.
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"Колос" не стал отказываться от своей любимой тактики и удвоил преимущество - снова после углового.
Второй тайм проходил уже в режиме открытой тренировки для хозяев.
Смотрите видеообзор матча 14-го тура УПЛ Колос – Минай.
Ковалевка. Стадион "Колос"
"Колос" - "Минай" 2:0
Голы: Милько 18, Бурда 35
Предупреждения: Петько 27, Мельник 31, 46, Кораблин 72, Солдат 76, Демченко 80
Удаление: Мельник 46
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