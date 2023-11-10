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Младен Бартулович: Пока не могу сказать, кто будет помогать мне в воскресном матче Зари с ЛНЗ
Специалист работает с командой после отставки Валерия Кривенцова
zarya-lugansk.com
Стало известно, кто заменит Валерия Кривенцова после его отставки в матче 14 тура чемпионата УПЛ Заря - ЛНЗ, который состоится 12 ноября во Львове. Команду к матчу будет готовить Младен Бартулович.
– Знаю, что я буду отвечать за подготовку только к поединку с черкащанами, – сказал Младен Бартулович в комментарии Sport.ua. – Поскольку после изменений на тренерском мостике прошло еще очень мало времени, поэтому и конкретики, что будет после поединка с ЛНЗ, нет. По этой же причине пока не могу сказать, кто будет помогать мне в воскресном поединке. Возможно, какая-то информация по этому поводу появится завтра. Команда уже прибыла во Львов и в субботу проведет тренировку.
Напомним, что "Заря" занимает 13 место в чемпионате УПЛ, набрав 10 очков.
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