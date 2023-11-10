Младен Бартулович: Пока не могу сказать, кто будет помогать мне в воскресном матче Зари с ЛНЗ

Стало известно, кто заменит Валерия Кривенцова после его отставки в матче 14 тура чемпионата УПЛ Заря - ЛНЗ, который состоится 12 ноября во Львове. Команду к матчу будет готовить Младен Бартулович.

– Знаю, что я буду отвечать за подготовку только к поединку с черкащанами, – сказал Младен Бартулович в комментарии Sport.ua. – Поскольку после изменений на тренерском мостике прошло еще очень мало времени, поэтому и конкретики, что будет после поединка с ЛНЗ, нет. По этой же причине пока не могу сказать, кто будет помогать мне в воскресном поединке. Возможно, какая-то информация по этому поводу появится завтра. Команда уже прибыла во Львов и в субботу проведет тренировку.

Напомним, что "Заря" занимает 13 место в чемпионате УПЛ, набрав 10 очков.