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Оболонь – Ворскла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Повтор недавней встречи команд в Кубке Украины – смотреть прямую трансляцию
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
“Оболонь” в последний раз побеждала более месяца назад, в матче с “Металлистом 1925”. В субботу киевская команда постарается не только прервать свою серию без побед, но и отомстить “Ворскле” за недавнее разгромное поражение в четвертьфинале Кубка Украины.
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Чемпионат Украины, 14-й тур
11 ноября 2023. Киев, “Оболонь Арена”
“Оболонь” 13:00 “Ворскла”
Телетрансляция – Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью
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