Оболонь – Ворскла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

“Оболонь” в последний раз побеждала более месяца назад, в матче с “Металлистом 1925”. В субботу киевская команда постарается не только прервать свою серию без побед, но и отомстить “Ворскле” за недавнее разгромное поражение в четвертьфинале Кубка Украины.

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Чемпионат Украины, 14-й тур

11 ноября 2023. Киев, “Оболонь Арена”

“Оболонь” 13:00 “Ворскла”

Телетрансляция – Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV

Трансляция матча В эфире Текстова трансляція матчу Оболонь - Ворскла Смотреть трансляцию