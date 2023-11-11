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Оболонь – Ворскла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига

Повтор недавней встречи команд в Кубке Украины – смотреть прямую трансляцию

Оболонь – Ворскла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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“Оболонь” в последний раз побеждала более месяца назад, в матче с “Металлистом 1925”. В субботу киевская команда постарается не только прервать свою серию без побед, но и отомстить “Ворскле” за недавнее разгромное поражение в четвертьфинале Кубка Украины.

Чемпионат Украины, 14-й тур

11 ноября 2023. Киев, “Оболонь Арена”

“Оболонь” 13:00 “Ворскла”

Телетрансляция – Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV

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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Оболонь - Ворскла на UA-Футбол>>.

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