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Олег Мозиль: Нам надо будет действовать сконцентрировано всю игру
Голкипер харьковского Металлиста - об игре с Полесьем
Фото: ФК Металіст 1925
Голкипер "Металлиста-1925" Олег Мозиль рассказал о подготовке к матчу 14-го тура УПЛ против "Полесья".
Что можешь сказать о "Полесье", какие сильные стороны можешь в них выделить?
Это сейчас один из лидеров УПЛ, у них есть очень хорошие игроки, которые достаточно долго играют в Премьер лиге, опытные игроки, скажем так. Приехали хорошие легионеры. Макуана очень быстрый футболист. Также есть хорошие футболисты такие как Танковский, Бутковский. Я думаю, что игра будет очень интересной.
Как может "Металлист 1925" нейтрализовать их сильные стороны?
Конечно, что нам надо будет действовать сконцентрировано всю игру, сыграть, где-то может, жестко, но в пределах правил. Конечно, что мы хотим показать свои сильные стороны, поэтому - увидим.
Напомним, "Металлист-1925" занимает 9-е место в турнирной таблице, на счету команды 15 очков. Матч "Полесье" - "Металлист-1925" состоится сегодня в 15:00. Сайт UA-Футбол проведет трансляцию игры.
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