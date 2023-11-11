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Олег Мозиль: Нам надо будет действовать сконцентрировано всю игру

Премьер-лига
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Голкипер харьковского Металлиста - об игре с Полесьем

Олег Мозиль: Нам надо будет действовать сконцентрировано всю игру

Фото: ФК Металіст 1925

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Голкипер "Металлиста-1925" Олег Мозиль рассказал о подготовке к матчу 14-го тура УПЛ против "Полесья".

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Что можешь сказать о "Полесье", какие сильные стороны можешь в них выделить?

Это сейчас один из лидеров УПЛ, у них есть очень хорошие игроки, которые достаточно долго играют в Премьер лиге, опытные игроки, скажем так. Приехали хорошие легионеры. Макуана очень быстрый футболист. Также есть хорошие футболисты такие как Танковский, Бутковский. Я думаю, что игра будет очень интересной.

Как может "Металлист 1925" нейтрализовать их сильные стороны?

Конечно, что нам надо будет действовать сконцентрировано всю игру, сыграть, где-то может, жестко, но в пределах правил. Конечно, что мы хотим показать свои сильные стороны, поэтому - увидим.

Напомним, "Металлист-1925" занимает 9-е место в турнирной таблице, на счету команды 15 очков. Матч "Полесье" - "Металлист-1925" состоится сегодня в 15:00. Сайт UA-Футбол проведет трансляцию игры.

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Металлист 1925 (Харьков) Олег Мозиль
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Источник:
Металіст 1925
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