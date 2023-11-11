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Оболонь - Ворскла начнут матч после отбоя воздушной тревоги

Премьер-лига
Обновлено

Оболонь - Ворскла начнут матч после воздушной тревоги

Оболонь - Ворскла начнут матч после отбоя воздушной тревоги

Фк Оболонь

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Сегодня в 13:00 должен был начаться матч УПЛ "Оболонь" - "Ворскла", но из-за воздушной тревоги матч откладывается на неопределенное врем до завершения опасности.

На данный момент игроки обеих команд находятся в укрытии. Напомним, сайт UA Футбол проведет трансляцию матча после завершения тревоги

В прошлом туре Премьер-лиги матч "Днепр-1" - "Александрия" растянулся почти на пять часов из-за воздушных тревог в Днепропетровской области.

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