Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Оболонь - Ворскла начнут матч после отбоя воздушной тревоги
Оболонь - Ворскла начнут матч после воздушной тревоги
Фк Оболонь
Сегодня в 13:00 должен был начаться матч УПЛ "Оболонь" - "Ворскла", но из-за воздушной тревоги матч откладывается на неопределенное врем до завершения опасности.
На данный момент игроки обеих команд находятся в укрытии. Напомним, сайт UA Футбол проведет трансляцию матча после завершения тревоги
В прошлом туре Премьер-лиги матч "Днепр-1" - "Александрия" растянулся почти на пять часов из-за воздушных тревог в Днепропетровской области.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Секреты побед Жироны: уличный футбол, маэстро Гарсия и Довбик на дальней штанге
- Утром россияне атаковали Киев. Кличко заявил о работе ПВО по баллистике
- Заявка Италии на Украину, опровержение Луческу по поводу работы в РФ, Лунин ждет Яремчука. Главные новости за 10 ноября
- Кривбасс и Полесье задают темп, Минай - безнадежен. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Лидер Ман Сити закрутил роман со звездой реалити-шоу. Их выдали одинаковые фото из Парижа. ФОТО
- Форвард Металлиста 1925 и бывший парень Влады Седан объявил о том, что стал отцом. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн