Двое легионеров "Зари" получили вызовы в сборные Панамы и Того. Данную информацию подтверждает официальный сайт луганского клуба.

Нападающий "Зари" 23-летний Эдуардо Герерро получил вызов в сборную Панамы на матчи в Лиге Наций КОНКАКАФ и его коллегу полузащитника Жана Клода Азиангбе также вызвали в сборную Того, на матчи квалификационного раунда чемпионата мира в зоне КАФ.

Эдуардо Герерро за этот сезон сыграл 9 матчей и забил 4 гола, а его одноклубник Жан Клод Азиангбе за этот же сезон сыграл 4 игры и еще ни разу не отличился в матчах.