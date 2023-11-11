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Двое легионеров Зари получили вызовы в сборные

Премьер-лига
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Игроки Зари получили вызовы в сборные

Двое легионеров Зари получили вызовы в сборные

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Двое легионеров "Зари" получили вызовы в сборные Панамы и Того. Данную информацию подтверждает официальный сайт луганского клуба.

Нападающий "Зари" 23-летний Эдуардо Герерро получил вызов в сборную Панамы на матчи в Лиге Наций КОНКАКАФ и его коллегу полузащитника Жана Клода Азиангбе также вызвали в сборную Того, на матчи квалификационного раунда чемпионата мира в зоне КАФ.

Эдуардо Герерро за этот сезон сыграл 9 матчей и забил 4 гола, а его одноклубник Жан Клод Азиангбе за этот же сезон сыграл 4 игры и еще ни разу не отличился в матчах.

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