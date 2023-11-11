Полесье - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В четырнадцатом туре УПЛ между собой сыграют "Полесье" и "Металлист 1925". Харьковчане в прошлом туре победили "Черноморец", а "Полесье" вылетело из топ-2. Что покажут команды в своем очном поединке?

Матч УПЛ запланирован на субботу, 11-го ноября, в 15:00. Прямая трансляция состоится на ОТТ-платформах. В частности, на MEGOGO. Смотреть можно в этой новости.

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УПЛ. Четырнадцатый тур. 11.11.2023

Житомир. Центральный городской стадион

Арбитр в поле – Ярослав Козик

"Полесье" 15:00 "Металлист 1925"

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