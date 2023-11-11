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Александрия - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Александрия - Верес: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 11.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
фото - УПЛ
"Александрия" и "Верес" звезд с неба не хватают - это мягко говоря. Обе команды находятся в кризисе, обе попытаются улучшить свое положение.
Матч УПЛ запланирован на субботу, 11-го ноября, в 17:00. Прямая трансляция состоится на ОТТ-платформах. В частности, на MEGOGO. Смотреть можно в этой новости.
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14-й тур УПЛ сезона 2023/24
11.11.2023. Александрия, КСК "Ника"
"Александрия" 17:00 "Верес"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Sweet.tv, vodafone TV
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