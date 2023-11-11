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Кривбасс - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Кривбасс - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.11.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Кривбасс - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

fcdynamo.com

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Завтра, 12-го ноября в рамках 14-го тура чемпионата Украины "Кривбасс" сыграет против "Динамо". Поединок пройдет на домашней арене криворожского клуба - "Горняк".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Несмотря на ничью в последнем туре с "Полесьем", команда Юрия Вернидуба сохранила за собой лидирующую позицию в турнирной таблице. Хотя и "Днепр-1" сравнялся по очкам с "Кривбассом".

Что касается "Динамо", то после поражения от донецкого "Шахтера" команду покинул Мирча Луческу. Исполнять обязанности главного тренера снова будет легенда "бело-синих" - Александр Шовковский.

Динамовцы лишь седьмые в таблице, однако у столичного клуба есть еще три встречи в запасе.

Матч 14-го тура УПЛ между "Кривбассом" и "Динамо" состоится в воскресенье, 12-го ноября 2023-го года, в 13:00.

Видеотрансляция матча в Украине состоится на клубном Youtube-канале ФК "Кривбасс".

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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