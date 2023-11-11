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Черноморец - Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Черноморец - Рух: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.11.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Рух / Автор невідомий
Одесская и ливовская команды мощно стартовали в чемпионате, однако сейчас находятся на определенном спаде игровой формы. Впрочем, оба коллектива являются уверенными представителями верхней части турнирной таблицы чемпионата Украины. В рамках 14-го тура УПЛ "Черноморец" сыграет против "Руха". Поединок пройдет на домашней арене "моряков".
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Последний раз в национальном первенстве подопечные Виталия Пономарева побеждали 22-го октября - в матче 11-го тура с ровенским "Вересом". После этого последовали две ничьи (с "Александрией и "Оболонью") и поражение от "Днепра-1".
В последних турах команда Романа Григорчука также демонстрирует нестабильные результаты. В частности, в предыдущем туре "моряки" уступили на выезде харьковскому "Металлисту 1925".
Матч 14-го тура УПЛ между "Черноморцем" и "Рухом" состоится в воскресенье, 12-го ноября 2023-го года, в 17:00.
Видеотрансляция матча в Украине состоится на Megogo, Киевстар ТБ, Setanta Sports, Volia TV, Sweet.tv, vodafone TV.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
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