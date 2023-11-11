УПЛ. Александрия - Верес 1:0. Ротань сдержал свое слово

После поражения от "Днепра-1" в предыдущем туре Руслан Ротань заявлял, что у него есть простой план как исправить ситуацию. И следует отдать ему должное, наставник "Александрии" сдержал свое слово. "Горожане" одерживают свою первую победу в чемпионате впервые аж с 5-го августа!

Поединок в Александрии команды начали эту встречу под аккомпанемент дождя, который впоследствии перерос в мощный ливень. Первый тайм этой встречи был больше похож на водное поле, футболом это было трудно назвать. Мяч вел себя максимально непредсказуемо, а игроки в прямом смысле "плескались" по полю. Коллективы закономерно полностью сделали ставку на дальние передачи, и это логично, так как комбинировать низом было просто нереально при таких погодных условиях.

Заработать пенальти при такой тяжелой игре - это просто джекпот. И футбольная удача подарила этот куш команде Руслана Ротаня. На 18-й минуте Балан положил руки на Шулянского, а последний прочитал эпизод и заработал 11-метровый. Арбитр обращался за помощью к системе VAR, так как толчок был неочевидным, однако своего решения не изменил. Джевани никого не подпускал к мячу, в итоге перегорел и не реализовал пенальти - уверенно сыграл опытный Когут.

Впрочем, "горожане" не стушевались и наоборот повысили свое давление. Да и в целом в первой половине поединка именно "Александрия" владела инициативой и диктовала темп. Хозяева выглядели значительно интереснее и имели несколько неплохих возможностей, чтобы уйти на перерыв, ведя в счете.

В начале второго тайма в составе хозяев поля очень хотел реабилитироваться Джевани, за свой незабитый пенальти. Бразилец сначала заработал опасный штрафной, который сам и исполнил, а в другом эпизоде протащил мяч на дриблинге. Однако в обоих случаях не хватало точности. Светлые пятна в игре ровенской команды в атаке случались очень редко. Одно из таких возникло на экваторе вторых 45 минут. После затяжной атаки и суеты в штрафной площадке "горожан" Шарай с 12-ти метров пробивал на исполнение и попал в перекладину ворот Шевченко. Ответ "Александрии" не заставил себя долго ждать - своим дальним ударом в каркас ответил Скорко.

В конце встречи футболисты откровенно устали играть на таком мокром и вязком газоне. Однако, "Александрия" сумела дожать соперника и забрать свое. В целом активный по матчу Шулянский прорвался по левому флангу атаки и выложил мяч на голову Беззере, а бразилец не промахнулся. Ротань выводит свою команду из зоны переходных матчей, а Лавриненко, похоже, скоро будет искать новое место работы...

14-й тур УПЛ сезона 2023/24

11.11.2023. Александрия, КСК "Ника"

"Александрия" - "Верес" 1:0

Голы: Беззара 83

Нереализованный пенальти: Джевани 20 (вратарь)

"Александрия": Шевченко, Савченко, Сигеев (Кулаковский 69), Шулянский (Базаев 90+2), Логинов, Плакса (Кравченко 87), Скорко, Джевани (Беззера 69), Копина, Шостак, Погорелый (Кулаков 69).

Главный тренер: Руслан Ротань.

"Верес": Когут, Вовченко (Шевченко 66), Сезар, Курко, Шестаков, Яго (Близниченко 79), Кучеренко, Балан, Шарай (В) (Ковалюк 89), Гайдучик (Гакман 79), Кухарук (Свитюха 89).

Главный тренер: Сергей Лавриненко.

Арбитр: Соловьян Александр.

Предупреждения: Сезар 28, Логинов 40, Шостак 43, Шарай 58, Вовченко 62, Яго 71, Беззера 84, Балан 85