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УПЛ. Оболонь - Ворскла 0:1. В этот раз Степанюк не промахнулся
Полтава побеждает благодаря голу с пенальти
Фото: ФК Оболонь/Автор - невідомий
“Ворскла” побеждает “Оболонь” во второй раз за девять дней переиграла “Оболонь”. Единственный гол в матче с пенальти забил Руслан Степанюк.
Чемпионат Украины, 14-й тур. Киев, “Оболонь Арена”
“Оболонь” – “Ворскла” 0:1
Гол: Степанюк 67 (пен.)
“Оболонь”: Кичак – Осман, Дубко, Карась, Лукьянчук (Черненко 88), Фатеев (Нагиев 88) – Слободян, Приймак, Мороз – Краснопир (Груша 79), Суханов (Тарануха 67)
“Ворскла”: Исенко – Крупский, Корниенко, Павлюк, Пердута – Якубу, Челядин – Кане, Нестеренко (Хрипчук 88), Фелипе – Степанюк
Предупреждения: Мороз 60, Приймар 90+4 – Павлюк 55, Челядин 90+4
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