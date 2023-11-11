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УПЛ. Оболонь - Ворскла 0:1. В этот раз Степанюк не промахнулся

Премьер-лига
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Полтава побеждает благодаря голу с пенальти 

УПЛ. Оболонь - Ворскла 0:1. В этот раз Степанюк не промахнулся

Фото: ФК Оболонь/Автор - невідомий

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
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“Ворскла” побеждает “Оболонь” во второй раз за девять дней переиграла “Оболонь”. Единственный гол в матче с пенальти забил Руслан Степанюк.

Чемпионат Украины, 14-й тур. Киев, “Оболонь Арена”

“Оболонь” – “Ворскла” 0:1

Гол: Степанюк 67 (пен.)

“Оболонь”: Кичак – Осман, Дубко, Карась, Лукьянчук (Черненко 88), Фатеев (Нагиев 88) – Слободян, Приймак, Мороз – Краснопир (Груша 79), Суханов (Тарануха 67)

“Ворскла”: Исенко – Крупский, Корниенко, Павлюк, Пердута – Якубу, Челядин – Кане, Нестеренко (Хрипчук 88), Фелипе – Степанюк

Предупреждения: Мороз 60, Приймар 90+4 – Павлюк 55, Челядин 90+4

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