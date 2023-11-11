УПЛ. Полесье - Металлист 1925 2:1. Удар в спину

Подняться на вершину сложно, а еще сложнее там удержаться. После предыдущего тура УПЛ "Полесье" вылетело из топ-2 и возникли вопросы относительно способности этой команды рисковать и брать свое вопреки, а не благодаря обстоятельствам. Сейчас соперник был не таким грозным, как неделю назад. Но матч - точно не легче.

Матч начался активно. И эта активность была обоюдной. "Полесье" и "Металлист 1925" играли без центра поля. Разница в том, что харьковчане действовали внимательно и изо всех сил защищались от активности Ариэльсона, Макуана и даже защитника Шабанова. А "Полесье" – ошибалось и предоставляло сопернику возможности, которые не были обязательными. Именно так на ударную позицию выскочил Бека и пробил в штангу. А потом так случился гол. Хозяева плохо разыграли мяч у своих ворот, на Бойко пошла максимально неудобная передача, да и голкипер находился под давлением. Пришлось выбивать куда попало. Поэтому и получилось точно на ногу Юсову, который в одно касание пробил и забил с рикошетом от штанги.

После этого активность еще немного продержалась на прежнем уровне, а затем угасла. И возобновилась только в конце первого тайма. Забить мог Козак, но не забил, поэтому на перерыв команды ушли со счетом 0:1 и с двумя выполненными заменами. У "Полесья" сломался Морозко, у "Металлиста 1925" – Бека.

Второй тайм с позиции силы, как и полагается в такой критической ситуации, начал фаворит. То есть "Полесье". Идеальный шанс был у Козака, но со штрафного он влепил в перекладину. Впоследствии он же накручивал оппонентов в штрафной площади соперника, но откровенно заигрался. В отличие от Макуана, который выполнил четкий навес из глубины на голову Грицуку, а тот в одно касание пробил результативно. 1:1.

"Металлист 1925" оживился только после того, как стало горячо. Первый удар во втором тайме харьковчане нанесли около 65-ой минуты. Однако это был эпизод, а не тенденция. Тенденцию со своих атак формировало "Полесье". В целом у команды Калитвинцева было более чем достаточно времени для того, чтобы забить победный мяч. Однако удар Макуана потянул Мозиль, Козак промазал со штрафного, а Шастал в удобной ситуации не отдал последнюю передачу.

Защита "Металлиста 1925" была под постоянным давлением, но не трещала... Пока Евгений Ткачук в вомщем-то беззаботной ситуации не толкнул Шастала в спину. Эпизод не нес угрозы воротам Мозиля, а действия Ткачука дали формальные поводы арбитру указать на точку... Ну, такое у нас судейство.

Василий Грицук пенальти реализовал мастерски. Он это умеет. А игроки "Металлиста 1925" протестовали даже после того, как мяч оказался в сетке. Вернуться к игре после того эмоционального потрясения было очень сложно. Да и "Полесье" – не та команда, которая отпустит победу в такой ситуации (еще был момент у активного Грицука).

2:1 – волевой успех Житомира и мини-трагедия для "Металлиста 1925". Харьковчане играли не настолько плохо, чтобы проиграть. Но такой футбол.

Житомир. Центральный городской стадион

Главный арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Ассистенты: Тарас Клименко (Киев), Василий Остапчук (Сумы)

"Полесье" - "Металлист 1925" 2:1

Голы: Дмитрий Шастал 64, Василий Грицук 83 (пен.) - Дмитрий Юсов 14

"Полесье": Денис Бойко, Вячеслав Танковский, Евгений Морозко (Артем Смоляков 24), Лукас Тейлор, Бени Макуана, Артем Шабанов, Сергей Чоботенко, Борис Крушинский (Эмиль Мустафаев 46), Артём Козак, Богдан Кушниренко (Василий Грицук 63), Ариэльсон (Дмитрий Шастал 46)

"Металлист 1925": Олег Мозиль, Евгений Ткачук, Бека Вачиберадзе, Ари Моура (Владислав Дмитренко 63), Ярослав Мартынюк, Андрей Борячук (Алексей Сидоров 63), Дмитрий Юсов, Игорь Курило, Андрей Ткачук (Константин Бичек 77), Максим Жичиков (Дмитрий Капинус 46), Никита Безуглый

Предупреждения: Борис Крушинский 23, Лукас Тейлор 45+2, Вячеслав Танковский 89 - Максим Жичиков 31, Ари Моура 35, Андрей Ткачук 54, Ярослав Мартынюк 82