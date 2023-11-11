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У Шахтера изменения в тренерском штабе

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Знакомимся с новым специалистом

У Шахтера изменения в тренерском штабе

Фото: shakhtar.com

UA-Футбол
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Донецкий "Шахтер" объявил, что в тренерский штаб вошел бельгиец Рул Тамбер. Он будет заниматься физической подготовкой футболистов.

Тренером по физподготовке Тамбер работал в "Генке" (2022) и "Левене" (2022-2023).

Также отмечается, что специалист имеет диплом магистра Левенского католического университета по направлению "Физическое воспитание и спортивная подготовка".

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Источник:
ФК "Шахтар"
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