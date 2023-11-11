У Шахтера изменения в тренерском штабе

Донецкий "Шахтер" объявил, что в тренерский штаб вошел бельгиец Рул Тамбер. Он будет заниматься физической подготовкой футболистов.

Тренером по физподготовке Тамбер работал в "Генке" (2022) и "Левене" (2022-2023).

Также отмечается, что специалист имеет диплом магистра Левенского католического университета по направлению "Физическое воспитание и спортивная подготовка".