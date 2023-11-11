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У Шахтера изменения в тренерском штабе
Знакомимся с новым специалистом
Фото: shakhtar.com
Донецкий "Шахтер" объявил, что в тренерский штаб вошел бельгиец Рул Тамбер. Он будет заниматься физической подготовкой футболистов.
Тренером по физподготовке Тамбер работал в "Генке" (2022) и "Левене" (2022-2023).
Также отмечается, что специалист имеет диплом магистра Левенского католического университета по направлению "Физическое воспитание и спортивная подготовка".
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