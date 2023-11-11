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Полесье – Металлист-1925 2:1. Видеообзор матча
Решающим стал гол с пенальти
Фото: Полісся
Сегодня, 11 ноября, житомирскому "Полесью" удалось победить харьковский "Металлист-1925" со счетом 2:1 в рамках 14-го тура УПЛ.
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Житомир. Центральный городской стадион
Главный арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)
Ассистенты: Тарас Клименко (Киев), Василий Остапчук (Сумы)
"Полесье" - "Металлист-1925" 2:1
Голы: Дмитрий Шастал 64, Василий Грицук 83 (пен.) - Дмитрий Юсов 14
Житомиряне сейчас на первом месте УПЛ, харьковчане - на десятом.
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