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Минимальная победа Ворсклы над Оболонью. Видеообзор матча
Гол с пенальти подарил 3 очка
Фото: Оболонь
В игре 14-го тура УПЛ между "Оболонью" и "Ворсклой" все решил один гол с пенальти, который реализовал Руслан Степанюк. 0:1 - полтавчане торжествуют на выезде.
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Чемпионат Украины, 14-й тур. Киев, "Оболонь Арена"
"Оболонь" - "Ворскла" 0:1
Гол: Степанюк 67 (пен.)
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