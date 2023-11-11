Минимальная победа Ворсклы над Оболонью. Видеообзор матча

В игре 14-го тура УПЛ между "Оболонью" и "Ворсклой" все решил один гол с пенальти, который реализовал Руслан Степанюк. 0:1 - полтавчане торжествуют на выезде.

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Чемпионат Украины, 14-й тур. Киев, "Оболонь Арена"

"Оболонь" - "Ворскла" 0:1

Гол: Степанюк 67 (пен.)