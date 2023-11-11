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Заря - ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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Заря - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.11.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол "

Заря - ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

UA-Футбол
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Тяжелый период для "Зари" продолжается. Команда плетется в нижней части турнирной таблицы УПЛ, вылетела из Кубка Украины, имеет проблемы в Лиге конференций. Но впереди еще много матчей. Шансы исправить положение есть. Вопрос в том, можно ли это сделать, сменив менее чем за полсезона уже двух тренеров?

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У ЛНЗ – относительная стабильность с Дулубом. Удастся ли черкасцам воспользоваться проблемами соперника? Узнаем в матче 14-го тура УПЛ, который запланирован на воскресенье, 12-го ноября, на 14:00.

Прямую онлайн видеотрансляцию можно посмотреть на телеканале УНИАН. Также трансляция будет доступна на YouTubе. Бесплатно и без регистрации.

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Трансляція матчу Зоря - ЛНЗ
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Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом матча в текстовой трансляции от UА-Футбол >>>

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