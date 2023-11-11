Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря - ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Заря - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.11.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол "
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
Тяжелый период для "Зари" продолжается. Команда плетется в нижней части турнирной таблицы УПЛ, вылетела из Кубка Украины, имеет проблемы в Лиге конференций. Но впереди еще много матчей. Шансы исправить положение есть. Вопрос в том, можно ли это сделать, сменив менее чем за полсезона уже двух тренеров?
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
У ЛНЗ – относительная стабильность с Дулубом. Удастся ли черкасцам воспользоваться проблемами соперника? Узнаем в матче 14-го тура УПЛ, который запланирован на воскресенье, 12-го ноября, на 14:00.
Прямую онлайн видеотрансляцию можно посмотреть на телеканале УНИАН. Также трансляция будет доступна на YouTubе. Бесплатно и без регистрации.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом матча в текстовой трансляции от UА-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Кривбасс и Полесье задают темп, Минай и Верес - безнадежны. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Примера. Райо Вальекано - Жирона 1:2. Украинцы вторую неделю подряд на высоте
- Бех-Романчук снялась в откровенной фотосессии с рекламой нижнего белья. Фото
- Пушич принес порядок, Хави в тупике, Ракицкий все еще топ. Пять мыслей после матча Шахтер – Барселона
- Красотка дня. Роскошная жена иконы Лацио Чиро Иммобиле. ФОТО
- Марта Костюк вышла замуж - церемония прошла на Кипре. ФОТО