Заря - ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Тяжелый период для "Зари" продолжается. Команда плетется в нижней части турнирной таблицы УПЛ, вылетела из Кубка Украины, имеет проблемы в Лиге конференций. Но впереди еще много матчей. Шансы исправить положение есть. Вопрос в том, можно ли это сделать, сменив менее чем за полсезона уже двух тренеров?

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У ЛНЗ – относительная стабильность с Дулубом. Удастся ли черкасцам воспользоваться проблемами соперника? Узнаем в матче 14-го тура УПЛ, который запланирован на воскресенье, 12-го ноября, на 14:00.

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