Премьер-лига
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Минимальная победа команды Ротаня. Александрия – Верес 1:0. Обзор матча и видео голов
Три очка, заработанные в самом конце поединка
УПЛ
В матче 14-го тура УПЛ подопечные Руслана Ротаня переиграли своих гостей из Ровно. На 84-й минуте встречи голом отметился Хуан Альвина – больше мячей команды не забивали. После этого поединка "Александрия" поднимается на 12-е место. "Верес" после 13 сыгранных матчей находится на 15-й предпоследней строчке в таблице.
Смотрите видеообзор матча 14-го тура чемпионата Украины между "Александрией" и "Вересом".
Александрия. "Ника".
Гол: Альвина (84)
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