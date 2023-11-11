Минимальная победа команды Ротаня. Александрия – Верес 1:0. Обзор матча и видео голов

В матче 14-го тура УПЛ подопечные Руслана Ротаня переиграли своих гостей из Ровно. На 84-й минуте встречи голом отметился Хуан Альвина – больше мячей команды не забивали. После этого поединка "Александрия" поднимается на 12-е место. "Верес" после 13 сыгранных матчей находится на 15-й предпоследней строчке в таблице.

Смотрите видеообзор матча 14-го тура чемпионата Украины между "Александрией" и "Вересом".

Александрия. "Ника".

"Александрия" – "Верес" 1:0

Гол: Альвина (84)