Руслан Ротань: У нас есть потенциал. А значит - будущие победы - впереди

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань подытожил победный для своей команды поединок против "Вереса".

Эмоции после таких тяжелых побед - всегда положительные. Доволен отношением команды к работе. Я и раньше говорил, если мы так упорно будем работать - результат придет. У нас есть потенциал. А значит - будущие победы - впереди. На старте сезона мы теряли уверенность именно после нереализованных шансов, но вчера после незабитого пенальти команда продолжала выгрызать эту победу и достигла результата.