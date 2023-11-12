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Руслан Ротань: У нас есть потенциал. А значит - будущие победы - впереди

Премьер-лига
Обновлено

Тренер Александрии подытожил победную игру

Руслан Ротань: У нас есть потенциал. А значит - будущие победы - впереди

Верес

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань подытожил победный для своей команды поединок против "Вереса".

Эмоции после таких тяжелых побед - всегда положительные. Доволен отношением команды к работе. Я и раньше говорил, если мы так упорно будем работать - результат придет. У нас есть потенциал. А значит - будущие победы - впереди. На старте сезона мы теряли уверенность именно после нереализованных шансов, но вчера после незабитого пенальти команда продолжала выгрызать эту победу и достигла результата.

Напомним, вчера "Александрия" выиграла у "Вереса" со счетом 1:0, гол забил Беззере. Сейчас команда Руслана Ротаня занимает 12 место в турнирной таблице УПЛ.

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Источник:
ФК Верес
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