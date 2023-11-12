Кривбасс - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Один из центральных матчей тура. Команды в этом поединке будут в непривычных ролях: "Кривбасс" – как один из лидеров таблицы. "Динамо" – преследователь.

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Матч 14-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 12-го ноября, в 13:00. Смотреть можно на YouTube.

14-й тур УПЛ сезона 2023/24

12.11.2023. Кривой Рог, "Горняк"

Арбитр: Козыряцкий Максим

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