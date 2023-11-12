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Кривбасс - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Кривбасс - Динамо: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: УПЛ / Автор невідомий
Один из центральных матчей тура. Команды в этом поединке будут в непривычных ролях: "Кривбасс" – как один из лидеров таблицы. "Динамо" – преследователь.
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Матч 14-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 12-го ноября, в 13:00. Смотреть можно на YouTube.
14-й тур УПЛ сезона 2023/24
12.11.2023. Кривой Рог, "Горняк"
Арбитр: Козыряцкий Максим
"Кривбасс" 13:00 "Динамо"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: клубный Youtube-канал ФК "Кривбасс"
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gulfstream
12.11.2023 в 13:59
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