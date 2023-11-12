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Кривбасс - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Кривбасс - Динамо: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Кривбасс - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: УПЛ / Автор невідомий

UA-Футбол
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Один из центральных матчей тура. Команды в этом поединке будут в непривычных ролях: "Кривбасс" – как один из лидеров таблицы. "Динамо" – преследователь.

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Матч 14-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 12-го ноября, в 13:00. Смотреть можно на YouTube.

14-й тур УПЛ сезона 2023/24

12.11.2023. Кривой Рог, "Горняк"

Арбитр: Козыряцкий Максим

"Кривбасс" 13:00 "Динамо"

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: клубный Youtube-канал ФК "Кривбасс"

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1 голосов
Комментарии
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gulfstream
12.11.2023 в 13:59
Ви бачили те вилучення?))) За таке, цей арбітр не має права судити жодного матча УПЛ. Краще проходьте повз цей матч))
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Комментарии 1
gulfstream
12.11.2023 в 13:59
Ви бачили те вилучення?))) За таке, цей арбітр не має права судити жодного матча УПЛ. Краще проходьте повз цей матч))
Ответить
0
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