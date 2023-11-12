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Стал известен хаарктер травмы, которую получил игрок Полесья

Премьер-лига
Обновлено

Игрок житомирского Полесья получил травму

Стал известен хаарктер травмы, которую получил игрок Полесья

УПЛ ТБ

UA-Футбол
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Вчера проходил матч 14 тура УПЛ "Полесье" - "Металлист 1925" 2:1.

Во время матча игрок "Полесья", полузащитник Евгений Морозко получил травму и на 22-й минуте матча покинул поле.

Как сообщает источник, у игрока житомирского "Полесья" подозрение на вывих плеча, ожидается детальное обследование, после чего станет известно, какой период пропустит футболист.

Напомним, Евгений Морозко в этом сезоне провел 5 игр.

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Источник:
УПЛ ТБ
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