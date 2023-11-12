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Стал известен хаарктер травмы, которую получил игрок Полесья
Игрок житомирского Полесья получил травму
УПЛ ТБ
Вчера проходил матч 14 тура УПЛ "Полесье" - "Металлист 1925" 2:1.
Во время матча игрок "Полесья", полузащитник Евгений Морозко получил травму и на 22-й минуте матча покинул поле.
Как сообщает источник, у игрока житомирского "Полесья" подозрение на вывих плеча, ожидается детальное обследование, после чего станет известно, какой период пропустит футболист.
Напомним, Евгений Морозко в этом сезоне провел 5 игр.
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Источник:УПЛ ТБ
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